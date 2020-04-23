Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 18. bölüm tam ve kesintisiz izle

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman son bölümü ile çarpıcı anlara damga vurdu. Kuruluş Osman'ın bu haftaki 18. bölümünde Osman Bey'in hamlesiyle Alişar ve Dündar'ın oyunlarının bozulup bozulmayacağı merak uyandırdı. İşte, Kuruluş Osman 18. son bölümle ilgili bazı ipuçları...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?