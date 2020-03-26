Kuruluş Osman son bölüm izle... Kuruluş Osman 16. bölüm tam ve kesintisiz izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 25 Mart Çarşamba akşamı 16. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın bu haftaki son bölümünde, Balgay'ın akıbeti ve Dündar Bey'n ölüp ölmediği heyecanlı anları ekranlara getirdi. İşte, Kuruluş Osman 16. son bölümün özeti ve bu hafta dizide yaşanan gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?