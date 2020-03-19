Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 15. bölüm tam ve kesintisiz izle

Gündüz Bey'in Moğollar tarafından tutsak edilmesiyle bu hafta heyecanın arttığı Kuruluş Osman, ekranlara gelen 15. bölümüyle şaşırtıcı gelişmeleri izleyici karşısına çıkardı. Her hafta ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın bu haftaki son bölümünde Osman Bey'in alpleriyle beraber Balgay'ı tuzağa düşürmesi, Balgay ölecek mi? sorusunu akıllara getirdi. İşte, Kuruluş Osman'ın 18 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 15. bölümüyle ilgili bilgiler.

KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Gündüz’ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay’ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey’in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey’den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia’yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?