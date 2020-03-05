Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 13. bölüm kesintisiz ve tek parça izle

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 13. bölümle bu hafta sevenlerinin karşısına çıktı. Kayı Obası'nda işler karışırken Osman Bey ve Bala Hatun'un akıbeti ekran başındakileri meraklandırdı. Heyecanlı anların yaşandığı bölümün ardından Kuruluş Osman son bölüm izleme ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, Kuruluş Osman son bölümüne ilişki tüm ayrıntılar ve kısa özeti...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.