MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 13. bölüm kesintisiz ve tek parça izle
GeriTelevizyon Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 13. bölüm kesintisiz ve tek parça izle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2020 - 00:16,Son Güncelleme:/

Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 13. bölüm kesintisiz ve tek parça izle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuruluş Osman son bölüm izle - Kuruluş Osman 13. bölüm kesintisiz ve tek parça izle
Abone Olgoogle-news

Kuruluş Osman'ın 4 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümünde Samsa Çavuş'un Osman Bey'i hasım ilan etmesi ve Osman Bey’in tuzağa düşürülmesi ekranlara damga vurdu. Heyecanlı bölümle seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Bala Hatun'un karnına saplanan kılıç ise diziseverleri meraklandırdı. Son bölümü kaçıranlar Kuruluş Osman 13. bölüm ilgili araştırmalarına başladı. İşte, Kuruluş Osman 13. son bölüm kesintisiz ve tek parça izleme linki.

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 13. bölümle bu hafta sevenlerinin karşısına çıktı. Kayı Obası'nda işler karışırken Osman Bey ve Bala Hatun'un akıbeti ekran başındakileri meraklandırdı. Heyecanlı anların yaşandığı bölümün ardından Kuruluş Osman son bölüm izleme ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, Kuruluş Osman son bölümüne ilişki tüm ayrıntılar ve kısa özeti...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle