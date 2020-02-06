Kuruluş Osman son bölüm ardından heyecanlandıran yeni fragman

Kuruluş Osman dizisinin son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman ekranlarda dönmeye başladı. Ekran macerasında 9 haftayı geride bırakan Kuruluş Osman’ın son bölümünün ilk dakikalarına Sancak Beyi Alişar’ın obayı basması damga vurdu.

Osman Gazi ve Dündar Bey'in karşı karşıya geldiği Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında ise "Ben kelamla değil, pusadımla konuşurum. İzahat senin, icraat benim işimdir emmi "sözleri dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN



Kuruluş Osman 9.Bölüm Özeti



Osman ve alpleri, Yannis’in emriyle Şeyh Edebalı’ya pusu kuran Kalanoz’un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar’ın kale kumandanı Kalanoz’u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz’un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar’ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman’ın yaptığından emindir ve Alişar’ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey’in otağında alacaktır... Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador’un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia’nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?