Kuruluş Osman sezon finalinin tamamı (tek parça) yayınlandı - Kuruluş Osman son bölüm izle
Kuruluş Osman 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Kuruluş Osman sezon finali bölümüne Prenses Sofia’nın kılıçla yaralanma anı ve Kulucahisar Kalesi’nde zafer kutlayan Osman Gazi’nin görüntüleri damga vurdu. Tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasının yer aldığı Kuruluş Osman sezon finalinin tamamı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle linki…
Kuruluş Osman 27. Bölümüyle ilk sezonunu tamamladı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin olduğu Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde; Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, önemli bir zafer elde etti. “Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi?” sorularının yanıt bulduğu Kuruluş Osman sezon finalinin tamamı yayınlandı…
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