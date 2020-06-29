Kuruluş Osman sezon finalinin tamamı (tek parça) yayınlandı - Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 27. Bölümüyle ilk sezonunu tamamladı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin olduğu Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde; Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, önemli bir zafer elde etti. “Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi?” sorularının yanıt bulduğu Kuruluş Osman sezon finalinin tamamı yayınlandı…

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