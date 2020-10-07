Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı

Yeni sezonuyla ekran macerasına yeniden başlayan Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıktı. Geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın Savcı Bey rolüyle kadroya katıldığı görüldü. Tarihi kaynaklara göre Savcı Bey Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Poyraz Karayel dizisiyle üne kavuşan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde de yer aldı.

KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey 1249'da Domaniç Akmeşhed / Alçay'da doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER

TV DİZİSİ

HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016

POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014

TATAR RAMAZAN, ATV, 2013

YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010

ASİ, Kanal D, 2007

HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006

KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005

ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004

TİYATRO

Öküz, Ezop Sahne, 2017

Köpeklerin İsyan Günü, Platform, 2015

Tatyana, Biriken, 2013

Antigone, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005

Cehennemde Bir Mevsim, İRZ, 2002

Deli Dumrul, Tiyatro Atölyesi, 2000

Özgürlük Oyunu, Tiyatro Atölyesi, 1999

Asiye Nasıl kurtulur, Tiyatro Atölyesi, 1998

SİNEMA

DAİRE, Atıl İnaç, 2013

YURT, Muzaffer Özdemir, 2011

TESLİMİYET, Emre Yalgın, 2009

HAYATIN TUZU, Murat Düzgünoğlu, 2009