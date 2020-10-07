MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı
GeriTelevizyon Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.10.2020 - 22:28 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı
Abone Olgoogle-news

Kuruluş Osman'ın ekranlara gelen yeni sezon ilk bölümünde kadroya katılan oyuncular dikkat çekti. Çarşamba akşamları diziseverlerle buluşan Kuruluş Osman dizisinde obaya gelen Savcı Bey Kuruluş Osman'ın 28. bölümüyle beraber gündeme geldi. Ertuğrul Bey'le obaya gelen Savcı Bey karakterine oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? İşte, Kuruluş Osman Savcı Bey ve Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatıyla ilgili ayrıntılar.

Yeni sezonuyla ekran macerasına yeniden başlayan Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıktı. Geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın Savcı Bey rolüyle kadroya katıldığı görüldü. Tarihi kaynaklara göre Savcı Bey Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Poyraz Karayel dizisiyle üne kavuşan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde de yer aldı.

KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?

Saru Batu Savcı Bey 1249'da Domaniç Akmeşhed / Alçay'da doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER

TV DİZİSİ

HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016

POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014

TATAR RAMAZAN, ATV, 2013

YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010

ASİ, Kanal D, 2007

HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006

KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005

ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004

TİYATRO

Öküz, Ezop Sahne, 2017

Köpeklerin İsyan Günü, Platform, 2015

Tatyana, Biriken, 2013

Antigone, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005
Cehennemde Bir Mevsim, İRZ, 2002

Deli Dumrul, Tiyatro Atölyesi, 2000

Özgürlük Oyunu, Tiyatro Atölyesi, 1999

Asiye Nasıl kurtulur, Tiyatro Atölyesi, 1998

SİNEMA

DAİRE, Atıl İnaç, 2013

YURT, Muzaffer Özdemir, 2011

TESLİMİYET, Emre Yalgın, 2009

HAYATIN TUZU, Murat Düzgünoğlu, 2009

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle