Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'i canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı
Kuruluş Osman'ın ekranlara gelen yeni sezon ilk bölümünde kadroya katılan oyuncular dikkat çekti. Çarşamba akşamları diziseverlerle buluşan Kuruluş Osman dizisinde obaya gelen Savcı Bey Kuruluş Osman'ın 28. bölümüyle beraber gündeme geldi. Ertuğrul Bey'le obaya gelen Savcı Bey karakterine oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? İşte, Kuruluş Osman Savcı Bey ve Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatıyla ilgili ayrıntılar.
Yeni sezonuyla ekran macerasına yeniden başlayan Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıktı. Geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın Savcı Bey rolüyle kadroya katıldığı görüldü. Tarihi kaynaklara göre Savcı Bey Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Poyraz Karayel dizisiyle üne kavuşan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Hatırla Sevgili, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde de yer aldı.
KURULUŞ OSMAN SAVCI BEY KİMDİR?
Saru Batu Savcı Bey 1249'da Domaniç Akmeşhed / Alçay'da doğdu. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?
Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
TV DİZİSİ
HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016
POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014
TATAR RAMAZAN, ATV, 2013
YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010
ASİ, Kanal D, 2007
HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006
KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005
ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004
TİYATRO
Öküz, Ezop Sahne, 2017
Köpeklerin İsyan Günü, Platform, 2015
Tatyana, Biriken, 2013
Antigone, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005
Cehennemde Bir Mevsim, İRZ, 2002
Deli Dumrul, Tiyatro Atölyesi, 2000
Özgürlük Oyunu, Tiyatro Atölyesi, 1999
Asiye Nasıl kurtulur, Tiyatro Atölyesi, 1998
SİNEMA
DAİRE, Atıl İnaç, 2013
YURT, Muzaffer Özdemir, 2011
TESLİMİYET, Emre Yalgın, 2009
HAYATIN TUZU, Murat Düzgünoğlu, 2009
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