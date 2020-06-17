Kuruluş Osman Prenses Sofia kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç hakkında bilgiler

Birçok kişinin Kuruluş Osman dizisinin Prenses Sofia’sı olarak tanımaya başladığı Alma Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. 2012 yılında müziklerini Zülfü Livaneli'nin yaptığı "Veda" dizisinde Eirene karakterini canlandırdı, bu dizide Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen ile birlikte rol aldı. 2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminin kadrosunda yer aldı. 2013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı. 2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı.



Alma Terziç, Türk dizi ve sinema yönetmeni Murat Saraçoğlu ile evli.