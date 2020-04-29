Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isim: Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Bahadır Bey tarihte var mı?

Kuruluş Osman Bahadır kimdir? sorusu, Kuruluş Osman izleyenler tarafından merak konusu oldu. Sevilen dizinin 19. bölümünde Dündar Bey'in oğlu olarak obaya gelen Bahadır'ın tarihi hayatı ve gerçekte var olup olmadığı gündeme geldi. Peki, Kuruluş Osman Bahadır Bey'i kim oynuyor? İşte, Bahadır Bey'in tarihi hayatıyla ilgili ayrıntılar....

KURULUŞ OSMAN BAHADIR KİMDİR?

Kuruluş Osman Bahadır Bey hakkında tarihi bir detay bulunmuyor. Ancak Bahadır Bey, Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in oğlu olarak diziye dahil oldu. Dündar ve Alişar arasında Bahadır'ın sürgünde olduğuna dair konuşmalar geçmişti.

ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?

Oyuncu Çağkan Çulha 2 Kasım 1985'te dünyaya gelmiştir. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra şu an Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitimini sürdürmektedir. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır. Dizide Selim karakterini canlandırmaktadır. Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur. Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır. Rondo, Molped ve Banat diş fırçasının reklamında oynamıştır. Oyuncunun Menajerliğini Ali Sabuncugil Menajerlik yapmaktadır. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır. Ocak 2015'te ekranlara gelecek Racon dizisinde Numan karakteri ile ekranlara gelecektir. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Murat rolünde yer almıştır.