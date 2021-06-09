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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak?
Kuruluş Osman sezon finali için geri sayım devam ediyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonuyla da yakından takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak?
Kuruluş Osman dizisinin sezon finali için geri sayımını sürdürüyor. Ekran macerasında ilk sezonunu tamamlayan Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi Kuruluş Osman 64. bölümde sezon arası verecek. Yani Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran 2021 tarihinde sezon finali yapacak.