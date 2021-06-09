Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak?

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali için geri sayımını sürdürüyor. Ekran macerasında ilk sezonunu tamamlayan Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi Kuruluş Osman 64. bölümde sezon arası verecek. Yani Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran 2021 tarihinde sezon finali yapacak.

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