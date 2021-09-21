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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı yayınlandı!

#Kuruluş Osman Ne Zaman Başlayacak#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman 3. Sezon 65. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orman yeni sezon heyecanı devam ediyor. Oyuncu kadrosuna kattığı yeni isimlerle ve yeni hikayesiyle 3. Sezonu başlaması için gün sayan dizinin takipçileri Kuruluş Osman ne zaman başlayacak merak ediyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı olarak devam eden Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 3. Sezon 65. Bölüm fragmanı.

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Yeni yayın döneminin başlamasının ardından sevilen diziler ve yeni diziler yayınlanmaya başladı. Bu dizilerden en çok merak edilenlerinden biri de ATV’nin 2 sezondur yayınlanan fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisi diyebiliriz. Başrolünde Burak Özçivit’in olduğu Kuruluş Osman 3. Sezon fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu merak konusu oldu. İşte diziyle ilgili detaylar…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin sezon finali heyecanlı bir şekilde sona ermişti. Yeni sezonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Eylül ayının son haftası başlayacağı düşünülüyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON 65. BÖLÜM FRAGMANI

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