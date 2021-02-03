Kuruluş Osman Lena kimdir, tarihte ne zaman öldü? Lena'yı canlandıran Seray Kaya'nın hayatı hakkında bilgiler

Kuruluş Osman Lena'nın tarihi hayatı dizinin yayınlanan bölümünde izleyenlerin dikkatini çekti. Lena'nın dini, oğlu için Flatyos ile yaptığı görüşme sonrası merak konusu oldu. Dizide Savcı Bey'in eşi olan Lena karakteri tarihi kaynaklarda ise yer almıyor. Diğer yandan Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile hafızalara kazınan Seray Kaya Lena rolü ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEKİ LENA KİMDİR?

Kuruluş Osman'da yer alan Lena karakteri tarihi kaynaklarda yer almıyor. Lena rolünün dizi için kurgulandığı düşünülüyor.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Rezzan karakterini canlandırmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında Fox Tvde yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde Miray karakterine hayat verdi. 2016 yılında Show TV de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde yer aldı.

2017 ve 2020 yılları arasında Fox TV de yayınlanan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakteri olarak ekranlara geldi. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmine adını yazdırdı.

Şuan ise Kuruluş Osman dizisinde Lena Hatun karakterini canlandırmaktadır.