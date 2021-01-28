Kuruluş Osman son bölümde sancak değişti, beyler ayaklandı - İşte Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 27 Ocak tarihli 43. bölümünde Osman Bey'in Kayı sancağını değiştirmesi yeni devletin sinyallerini verdi. Osman Bey'e beylerin tepki gösterdiği son bölümde Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'nin istemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Heyecanlı bölümün hemen ardından Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 43. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Kuruluş Osman 43. bölümü ile 26 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Osman Bey'in evlilik kararı karşısında Bala Hatun'un eş seçmesi dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanına ise Osman Bey'in Bayhoca'nın akıbeti ile ilgili verdiği karar damga vurdu. Kuruluş Osman son bölümü full HD izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Konstantinopolis’ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola’ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.
Bölge tekfurlarını İnegöl’de toplayan Nikola ise Osman Bey’e karşı kurduğu Haçlı ittifakını sağlamlaştırmak için çalışmaya başlar. Annesi Lena’nın tüm itirazlarına karşın gazaya katılmak için obadan ayrılan Bayhoca, istemeden de olsa Osman Bey’in planlarını alt üst eder ve Nikola’nın adamları tarafından yakalanır. Bayhoca’nın Bizans’ın eline düştüğünü öğrenen Osman Bey ise hedefine Nikola’yı koyar...
Osman Bey, Bayhoca’yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey’i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey’le yakınlaşan Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararının ardından nasıl tavır alacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. İşte fragmandan görüntüler;
"Bayhoca'yı alacağız, kaleyi vereceğim."— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) January 27, 2021
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de. #KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/RSyd6P1Rvs
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