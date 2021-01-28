Kuruluş Osman son bölümde sancak değişti, beyler ayaklandı - İşte Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 43. bölümü ile 26 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Osman Bey'in evlilik kararı karşısında Bala Hatun'un eş seçmesi dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanına ise Osman Bey'in Bayhoca'nın akıbeti ile ilgili verdiği karar damga vurdu. Kuruluş Osman son bölümü full HD izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konstantinopolis’ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola’ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

Bölge tekfurlarını İnegöl’de toplayan Nikola ise Osman Bey’e karşı kurduğu Haçlı ittifakını sağlamlaştırmak için çalışmaya başlar. Annesi Lena’nın tüm itirazlarına karşın gazaya katılmak için obadan ayrılan Bayhoca, istemeden de olsa Osman Bey’in planlarını alt üst eder ve Nikola’nın adamları tarafından yakalanır. Bayhoca’nın Bizans’ın eline düştüğünü öğrenen Osman Bey ise hedefine Nikola’yı koyar...

Osman Bey, Bayhoca’yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey’i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey’le yakınlaşan Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararının ardından nasıl tavır alacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. İşte fragmandan görüntüler;