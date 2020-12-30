Kuruluş Osman Helen kimdir? Kuruluş Osman Helen karakterini canlandıran Ayşen Gürler'in hayatı ve biyografisi

Kuruluş Osman Helen karakteri Kuruluş Osman izleyenleri tarafından merak ediliyor. Kayı Obası'nın karşısında yer alan Helen karakteri gizemi ile ekran başındakilerin dikkatini çekiyor. Diğer yandan Helen karakterine can veren oyuncu Ayşen Gürler performansıyla ekran başındakilerden tam not almayı başardı.

KURULUŞ OSMAN HELEN KİMDİR?

Birçok dizide ve filmde rol almış başarılı oyuncu Ayşen Gürler 1979 yılında doğmuştur. Bir dönem televizyon kanallarında program hazırlayan ve sunan Ayşen Gürler, günümüzde Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Ayrıca 2014 senesinde Kıstırma adlı bir sinema filminde oynayan Gürler, Yarım Elma, Aşkına Eşkıya, Leyla ile Mecnun gibi dizi ve filmlerde oynadı. Başarılı oyuncu şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde Helen karakterine can veriyor.