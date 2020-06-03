Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir? Dündar'ın eşi Hazal Hatun'u canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman ATV'de yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Hazal Hatun karakteriyle kadroya katıldığı görüldü. O Hayat Benim, Geniş Aile, Doktorlar gibi önemli yapımlarda boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu, Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır.

KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR?

Hazal Hatun karakteri dizide Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'in annesi rolünü üstlenecek. Hazal Hatun'la ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmuyor.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı.

Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır.

2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır.

Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynadı.