Kuruluş Osman Ertuğrul Bey kimdir? Tamer Yiğit kaç yaşında? Ertuğrul Bey ile ilgili bilgiler

Tamer Yiğit merak edilen isimler arasında bulunuyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Tamer Yiğit, Ertuğrul Bey karakterini canlandıracak. Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterini canlandırmıştı.

KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL BEY KİMDİR?

Dizide Ertuğrul Bey karakterine Tamer Yiğit hayat veriyor.

TAMER YİĞİT KİMDİR?

Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumludur. Ünlü isim İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi.

1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

ERTUĞRUL BEY İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

Osman Gazi 1299 yılında, merkezi Söğüt olan Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır.

Ertuğrul Gazi Türbesi Bilecik Söğüt ilçesinde yer almaktadır.