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Televizyon
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kuruluş Osman en iyi çıkış yapan dizi oldu

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Kuruluş Osman en iyi çıkış yapan dizi oldu
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Kuruluş Osman dizisi dizi içeriği sektörünün önemli organizasyonlarından olan ve bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşen MIPTV’deki “One TV Year In The World Cracking Audience Trends” sunumunda 2019’un en iyi çıkış yapan dizileri listesinde yer aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizi, 32 ülkeden yapımların yer aldığı listede Türkiye’yi temsil etti.

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