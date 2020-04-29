Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’in ölümü tarihte nasıl olmuştur?

Kuruluş Osman izleyicileri 19. Bölüm fragmanın ardından Dündar Beyi araştırmaya başladılar. Dündar Bey kimdir, nasıl ölmüştür? Yeni bölümde Osman Gazi amcası Dündar’a, “Oyun bitti! Bu obadan ancak ölün çıkar.” diyor. İşte birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilen Dündar Bey'in ölümü ile ilgili detaylar...

KURULUŞ OSMAN DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey 210 veya 1212 yıllarında doğmuştur. 1298 veya 1302 yılları arasında ölmüştür. Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından öldürüldüğü rivayet edilir.

DÜNDAR EY NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Bir rivayete göre Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Dizide Dündar Beyi Ragıp Savaş canlandırıyor.

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun olan Ragıp Savaş, aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.