Kuruluş Osman dizisinde iki flaş ayrılık! Kuruluş Osman'a hangi oyuncular veda etti?

Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman dizisine Targun Hatun karakteriyle 34. bölümde dahil olmuştu. Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, dün akşam yayınlanan 46. bölümle diziye veda etti.



Dizide Çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin de dün akşam projeye veda eden bir diğer isim oldu.



Çömlekçi İdris, Osman Bey’in Tekfur Yorgo ile anlaştığı haberini Nikola’ya verince, Nikola, tekfurun cezasını kendi elleriyle verdi. Çömlekçi’nin Nikola ile buluştuğunu peşine taktığı Gencebey sayesinde öğrenen Osman Bey, Söğüt’te bulduğu Çömlekçi’yi köşeye sıkıştırdı. Çömlekçi hainlerin ismini veremeden atılan bir okla hayatını kaybetti.