Kuruluş Osman Cerkutay'ı Çağrı Şensoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisansını ise Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çağrı Şensoy, Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda rol almıştır.