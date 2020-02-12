Kuruluş Osman Cerkutay'ı Çağrı Şensoy kimdir?
Çağrı Şensoy, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Çağrı Şensoy, Cerkutay karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay'ı Çağrı Şensoy kimdir?
Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisansını ise Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çağrı Şensoy, Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda rol almıştır.
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