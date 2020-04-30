Kuruluş Osman çekimleri durdu mu?

Kuruluş Osman çekimleri durdu iddiası için dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yayıncı kuruluş ATV’den herhangi bir yanıt gelmedi. İşte, ‘Kuruluş Osman çekimleri durdu’ iddialarına yönelik bazı bilgiler

KURULUŞ OSMAN ÇEKİMLERİ DURDU MU?

Kuruluş Osman çekimleri durdu iddiası, sosyal medyada pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Mart ayında ortaya atılan çekimlerin durduğu iddiasına yönelik sessiz kalan yapımcı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni bölüm fragmanını paylaşarak cevap vermişti. Bu hafta 19. Son bölümü ile ekrana gelen Kuruluş Osman’ın 20. Yeni bölüm ile 6 Mayıs Çarşamba günü ekranlarda olması bekleniyor.

Dizinin stok çekimlerle ilerleyip ilerlemediği ve yeni bölüm çekimlerinin halihazırda devam ettiğine dair herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.