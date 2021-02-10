Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı ile yanıt buldu
Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla 45. yeni bölümü bekliyorlar. Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman’ın bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği ATV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte detaylar
Kuruluş Osman’ın bu akşam olup olmadığı, 10 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Kuruluş Osman 45. bölümü ile bu akşam saat 20:00’da izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep edecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanacak olan 45. bölümde Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder. Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.
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