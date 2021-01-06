Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı ile yanıt buldu
Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Dizinin yeni bölümleri her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi 6 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu.
Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. ATV yayın akışında bu akşam dizinin 41. bölümü yer alıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK
Kuruluş Osman 41. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Akıncı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle