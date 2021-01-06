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Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı ile yanıt buldu

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı ile yanıt buldu
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Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Dizinin yeni bölümleri her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Kuruluş Osman yeni bölüm yayın tarihi 6 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu.

Kuruluş Osman yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. ATV yayın akışında  bu akşam dizinin 41. bölümü yer alıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK

Kuruluş Osman 41. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Akıncı

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