Kuruluş Osman Bayhoca kimdir, ne zaman öldü? İşte Bayhoca'nın tarihi hayatı hakkında bilgiler

Osmanlı Devleti kuruculu Osman Gazi'nin yeğeni olan Bayhoca'nın hayatı, popüler dizi Kuruluş Osman ile merak konusu oldu. Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisi olan Bayhoca'nın annesi tarihi bilgilerde Ana Sultan olarak yer alıyor. Bayhoca'nın 1284 yılında öldüğü tarihi bilgilerde yer alıyor. Dizide Bayhoca karakterine 26 yaşındaki oyuncu Yağızkan Dikmen hayat veriyor.

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 - 1284, Hamzabey). Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Saru Batu Savcı Bey’in iki oğlundan birincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir.

Osman manlı beyliğinin başında bulunan Osman Bey; Bizans’a karşı fetihlere başlar. Komşu Rum Tekfurlarından en kuvvetlisi İnegöl Tekfurudur ve İnegöl Tekfuru Nikola, diğer Rum tekfurlarını Osman Bey’e karşı kışkırtmaktadır. Bu durum karşısında Osman Bey, İnegöl kalesini almak için yola çıkar. Osmanlı kuvvetleri kendilerine pusu hazırlamış olan Rumlara karşı cesurca savaşır ve onları yenilgiye uğratarak zafer kazanırlar. Bu savaşta( 1284) Savcı Bey’in oğlu, Osman Beyin yeğeni olan Bay Koca şehit düşer. (1267-1284 ) Bay Hoca bu yönüyle Osmanlı hanedanının ilk şehidi kabul edilir. Mezarı ise Hamzabey Mahallesi’nde Mehmed Bey Camii’nin yanındadır. Hamzabey Mahallesi merkezinde bulunan Bay Hoca Türbesi, çevre düzenleme alanı ile beraber yaklaşık 60 m2 alana sahiptir.

YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.