Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi?
Kuruluş Osman dizisinde karakterlerin akıbeti merak ediliyor. Yayınlanan tanıtımlar ardından Bamsı'nın kadroda yer almaya devam edip etmeyeceği soruları gündeme geldi. Kuruluş Osman Bamsı Bey bu haftaki bölümde tuzağa düşürülüyor ve sırtından bıçaklanıyor. Peki, Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi?
Kuruluş Osman'ın 10 Şubat tarihli bölümünde Bamsı Bey tuzağa düşürülüyor ve sırtından hançerleniyor. Ağır darbe alan Bamsı Bey'in yaşayıp yaşamayacağı ilerleyen bölümlerde netleşecek.
BAMSI BEY KARAKTERİ HAKKINDA
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
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