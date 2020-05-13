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Haber Giriş: 13.05.2020 - 22:47,Son Güncelleme:

Kuruluş Osman Bamsı Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Bamsı kimdir, tarihte var mı?

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Kuruluş Osman Bamsı Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Bamsı kimdir, tarihte var mı?
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Kuruluş Osman Bamsı ne zaman ölüyor? sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı ve her hafta heyecanlı anları ekranlara getiren Kuruluş Osman son bölümde Bamsı Bey'in gelini Burçin tarafından vurulması dikkat çekti. Bamsı Bey ölecek mi? sorusu, son bölümle beraber merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Bamsı kimdir, tarihte var mı? İşte, Kuruluş Osman Bamsı Bey'in hayatı

Bamsı karakteri Kuruluş Osman izleyenleri tarafından sorgulanıyor. Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanı olarak geçen Bamsı Beyrek, dizide Osman Bey'in yakın dostu olarak izleyici karşısına çıkıyor. Peki, tarihte Bamsı Bey ne zaman, nasıl öldü? İşte, Bamsı Bey'le ilgili detaylar.

BAMSI BEY KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle gündeme gelen Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek’in kaçırılması olayı anlatılır. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek’n desteğini istese de İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar. Bamsı Beyrek’in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

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