Kuruluş Osman Aygül Hatun tarihte kimdir? Aygül Hatun'un hayatıyla ilgili merak edilenler
Kuruluş Osman Aygün Hatun'un hayatı son bölümle beraber gündeme geldi. Buse Arslan Akdeniz'in hayat verdiği Kuruluş Osman Aygül Hatun Dündar Bey’in kızı olarak yer alıyor. Son bölümde Selcan Hatun'la beraber obaya dönen Aygül Hatun'un dönüşü dikkat çekti. Peki, Kuruluş Osman Aygül Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü? İşte, Kuruluş Osman Aygül Hatun ve karaktere hayat veren Buse Arslan Akdeniz'in hayatıyla ilgili merak edilenler.
Kuruluş Osman Aygül Hatun dizinin son bölümünde dikkat çekti. Genç yaşında pek çok projede yer alan Buse Arslan Akdeniz, tarihi dizi Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterini canlandırıyor. Kocaman Ailem, Aşk Yalanı Sever, Benim Hala Umudum Var ve Yalan Dünya dizilerinde rol alan Buse Arslan Akdeniz, performansıyla da adından söz ettiriyor. İşte, o isimle ilgili merak edilenler.
AYGÜL HATUN TARİHTE VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aygül karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.
BUSE ARSLAN DENİZ KİMDİR?
Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.
BUSE ARSLAN AKDENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER
2018- KOCAMAN AİLEM- BERRAK
2017- ATEŞBÖCEĞİ- NEVİN
2016- AŞK YALANI SEVER
2014-2015- KOCAMIN AİLESİ
2014- KERTENKELE- DİDEM
2013- BENİM HALA UMUDUM VAR
2013- BİZİM OKUL
2012- YALAN DÜNYA
2011- AVRUPA- AVRUPA
2010- AKASYA DURAĞI
BUSE ARSLAN AKDENİZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
GÖRÜŞME, FATMA ÖZCAN 2018 – KADİR HAS SAHNE 2018 ( DEVAM EDİYOR)
HARİKALAR AVLUSU, YAKAVOS KAMBANELLİS
O.B.E.B, YİĞİT SERTDEMİR
SANDALIM KIYIYA BAĞLI, DİNÇER SÜMER
OYUN NASIL OYNANMALI, VASIF ÖNGÖREN
TUT ELİMDEN ROVNİ,AZİZ NESİN
EVET DİYEN HAYIR DİYEN, BERTOLT BRECHT
FIRTINA SHAKESPEA
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