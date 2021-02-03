MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman Aksu Hatun (Funda Güray) kimdir, tarihte var mı?
GeriTelevizyon Kuruluş Osman Aksu Hatun (Funda Güray) kimdir, tarihte var mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman Aksu Hatun (Funda Güray) kimdir, tarihte var mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuruluş Osman Aksu Hatun (Funda Güray) kimdir, tarihte var mı?
Abone Olgoogle-news

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte gündeme gelen karakterlerden biri de Aksu Hatun oldu. Ekibe sonradan dahil olan Funda Güray Kuruluş Osman dizisinde Aksu Hatun karakterine hayat veriyor. Aksu Hatun karakteri ile ile ilgili tarihte bir bilgi yer almıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Aksu Hatun'u Funda Güray kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları seyirciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Funda Güray oldu. Kuruluş Osman'da Aksu Hatun rolünde oynayan güzel oyuncu kadroya dahil oldu.

FUNDA GÜRAY HAKKINDA

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Funda Güray, 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok firmanın reklam filminde oynadı.

TELEVİZYON VE FİLM PROJELERİ

Seni Kimler Aldı
Sahipli
Paramparça
Ruhumun Aynası
Sevdaluk
Kuruluş Osman Aksu Hatun

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle