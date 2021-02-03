Kuruluş Osman Aksu Hatun (Funda Güray) kimdir, tarihte var mı?
Kuruluş Osman dizisiyle birlikte gündeme gelen karakterlerden biri de Aksu Hatun oldu. Ekibe sonradan dahil olan Funda Güray Kuruluş Osman dizisinde Aksu Hatun karakterine hayat veriyor. Aksu Hatun karakteri ile ile ilgili tarihte bir bilgi yer almıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Aksu Hatun'u Funda Güray kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamları seyirciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Funda Güray oldu. Kuruluş Osman'da Aksu Hatun rolünde oynayan güzel oyuncu kadroya dahil oldu.
FUNDA GÜRAY HAKKINDA
Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Funda Güray, 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok firmanın reklam filminde oynadı.
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