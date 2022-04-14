Kuruluş Osman 90. son bölüme Orhan ve Alaeddin'in kaçırılması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

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Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman'da Nikola ve Usta Arius'un Osman Bey'e oyun oynayıp düğüne çağırması dikkat çekerken, Osman Bey'in çocuklarını kurtarmak için bilmeden büyük tuzağa gitmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. İnegöl’ün kapılarını açmaya çalışan Osman Bey'in büyük tuzaktan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey’in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya’da kurulan yeni oyunlar Osman Bey’i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya’daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl’e dikmiştir. Osman Bey’in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

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Osman Bey’i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus’un üvey kızı Holofira’yla evlenecektir. Holofira’nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey’le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın’ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius’tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta’nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey’in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl’ün kapılarını açabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.