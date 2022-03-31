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Kuruluş Osman 88. son bölüme Selcan Ana'nın yaralanması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 88. son bölüme Selcan Ananın yaralanması damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 30 Mart tarihli 88. son bölümünde Osman Bey'in Barkın yüzünden maskeli düşmanını elinden kaçırması heyecan dolu anlara neden olurken, Söğüt’teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı'yı zehirleye Cornelia'nın açığa çıkıp çıkmayacağı merak uyandırdı. Dizinin final anında Selcan Ana'nın çadıra yaralanmış halde gelmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman 88. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Kuruluş Osman 88. on bölüm tek parça yayınlandı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın 30 Mart tarihli son bölümünde Osman Bey İnegöl’e giden kapıları tek tek açmak için haritasını belirlerken, Turgut Bey'in kovulması da dikkat çekti. Tüm bunların ardından Kuruluş Osman 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 88. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın’a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt’teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı’yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra’yı çağırtır. Usta’nın emriyle Edebalı’yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?
Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses’in, Osman Bey’e düşman olduğuna inanmaktadır. Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın’ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun’dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?

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Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl’e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi’dir. Osman Bey’in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözebilecek midir? Turgut Alp, Kosses ve Alpleriyle İnhisar’a sızan Osman Bey İnhisar’ı fethedebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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