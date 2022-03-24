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Kuruluş Osman 87. son bölüme Gündüz Bey'in ölümü damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 87. son bölüme Gündüz Beyin ölümü damga vurdu İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı, 53. bölümün hemen ardından erişime açıldı. Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 23 Mart tarihli 53. son bölümünde Nikola, Cornelia ve Barkın’la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta’nın Şeyh Edebalı’yı hedef alması dikkat çekerken, namaz sırasında gerçekleşen hain katliam geceye damga vurdu. Cornelia’nın kumpasıyla Mari’yi zehirlemekle suçlanan Gündüz Bey’in ölüm haberi ise obada şoke etkisi yarattı. İşte, Kuruluş Osman 87. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Kuruluş Osman 87. son bölüm tek parça yayınlandı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın üstlendiği Kuruluş Osman'ın 23 Mart tarihli son bölümünde Şeyh Edebalı'nın patlamada yaralanması dikkat çeken gelişmeler arasında yer alırken, Osman Bey'in gizli düşmanı ile yüzleşmesi merak dolu anlara neden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Kuruluş Osman 88. yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. Kuruluş Osman son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN 87. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Usta ise Osman’a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın’la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta’nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz’un Işığı Şeyh Edebalı’dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia’nın kumpasıyla Mari’yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey’in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun’un akıbetleri ne olacaktır? Mari’nin ölümünden Gündüz Bey’i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey’in yanında durmaya devam edecekler midir?

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Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl’e açılacak olan kapı İnhisar’dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar’ı alıp İnegöl’ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

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#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon

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