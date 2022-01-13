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Kuruluş Osman 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman hangi gün?

#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon
Kuruluş Osman 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman hangi gün

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve tarihi belli oldu. Her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman 2 haftalık aranın ardından sevenleri ile buluşacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Bala Hatun'un fenalaşması dikkat çekerken, Gündür Bey'in obanın başına geçmesi ise çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Osman Bey'in yaralanması ile şimdiden merak dolu anlara neden oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman hangi gün? İşte, Kuruluş Osman 78. yeni bölüm fragmanı ve tarihi.

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Kuruluş Osman 78. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 2 haftalık verdiği aranın ardından 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenleri ile buluşacak. Merak dolu anları ekranlara getiren son bölümde Osman Bey'in kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilerek ve kılıcını boğazına dayaması ekranlara damga vurmuştu. Dizinin yayınlanan fragmanında ise Osman Bey'in esaretten nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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KURULUŞ OSMAN 77. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

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#Kuruluş Osman#Dizi#Televizyon

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