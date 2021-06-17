Kuruluş Osman 63. son bölüme damga vuran ölüm kalım savaşı! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve sezon finali fragmanı

Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 16 Haziran Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 63. son bölümüne Nikola'nın hain saldırısı damga vurdu. Bu haberi alan Osman Bey'in yeni bir savaş hazırlığına başlaması kararı sezon finalinde heyecanlı anların yaşanacağının sinyallerini verdi. Kuruluş Osman 63. son bölümü aşağıda yer alan bağlantı üzerinden kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir. Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!"

Kuruluş Osman 64. Bölüm Fragmanı

Sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atv'de📺#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/kt33XPYDRA — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 16, 2021

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