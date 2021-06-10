Kuruluş Osman 62. son bölümde Osman Bey'e büyük müjde: İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme ekranı, diziyi ekran başında izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. 2. sezonunda aksiyon sahneleri ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın ATV ekranlarında 9 Haziran akşamı yayınlanan 62. bölümünde, Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken, Malhun Hatun'un gebe olduğu müjdesi dizinin heyecanlandıran gelişmelerinden oldu. Kuruluş Osman 62. bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Büyük bir cengin ayak seslerini işitirim!"

Kuruluş Osman 63. Bölüm Fragmanı⁣

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de📺⁣#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/eERg5n9cUD — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 9, 2021

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

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