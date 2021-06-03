Kuruluş Osman 61. son bölümde Togay yakalandı! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 2 Haziran akşamı yayınlanan bölümünde Moğol kampına yaptığı baskınla Togay’a darbe indiren Osman Bey, Togay’ı bulmak için tüm imkanlarını seferber etti. Nikola ve Togay’ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri değiştirirken dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in İlhanlı Devleti ile yaptığı görüşme çarpıcı gelişmelerden oldu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bamsı Bey’in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay’dan intikam almak için and içer. Osman Bey’i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay’a darbe indiren Osman Bey, Togay’ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola’dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey’e ve alplerinin karşısına dikilir.

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey’in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay’ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası’nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı’nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!"⚔️⁣

Kuruluş Osman 62. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de 📺⁣#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/g3E2m5FdI4 — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 2, 2021

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