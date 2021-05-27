Kuruluş Osman 60. son bölüme Bamsı Bey'in şehit olması damga vurdu! İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında sevenleri ile buluşan Kuruluş Osman'ın 26 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan 60. bölümünde Bamsı Bey'in saldırıda şehit düşmesi yüreklere dokundu. Osman Bey'in alacağı intikam merak konusu olurken dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında sefer hazırlığı yapılması dikkat çekti. Kuruluş Osman 60. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KURULUŞ OSMAN 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;



"Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!"⛈️

Kuruluş Osman 61. Bölüm Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de📺 #KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/a9FM9qfVvu — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) May 26, 2021

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun’un evliliği için Kayı Obası’nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey’e saldırmaya karar verir.

TOGAY’DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt’teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey’in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası’na saldıran Togay’ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun’un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?

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