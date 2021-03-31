Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Bizans kuvvetlerine baskın

Kuruluş Osman 52. yeni bölümü ile 31 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Şeyh Edebali'nin Umur Bey ve Osman Bey'i birbirlerinden habersiz davet etmesi dikkat çekti. Dündar Bey'in akıbeti ise şimdiden merak uyandırdı. Dündar Bey'in ölüp ölmeyeceği dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

"Bana senden daha yakın düşman kimmiş?"

Kuruluş Osman 52. Bölüm 2. Fragmanı⚔️

Yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de 📺#KuruluşOsman pic.twitter.com/qKly1Xn1Em — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 27, 2021

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. İşte, dizinin fragmanından görüntüler...

"Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!"

Kuruluş Osman 52. Bölüm 3. Fragmanı⚔️#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/4fkLq1CCXn — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 29, 2021

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun’un hayatına karşılık Umur Bey’e bir teklif yapar.

Osman Bey, Malhun Hatun’u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru’nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay’ın Söğüt’ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis’ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

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