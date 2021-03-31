MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Bizans kuvvetlerine baskın
GeriTelevizyon Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Bizans kuvvetlerine baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 31.03.2021 - 02:49 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Bizans kuvvetlerine baskın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Bizans kuvvetlerine baskın

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İkinci sezonu ile macerasına devam eden Kuruluş Osman'ın 31 Mart tarihli yeni bölüm fragmanında alplerini toplayan Osman Bey'in Bizans kuvvetlerine baskın düzenlemesi dikkat çekti. Başta Abdurrahman Gazi olmak üzere Kayı obasında verilen şehitler ise merak dolu anlara neden oldu. Obadaki hainin Dündar Bey olduğunun ortaya çıkması ise çarpıcı anları ekranlara getirdi. İşte, Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta dizide yaşanacakların özeti.

Kuruluş Osman 52. yeni bölümü ile 31 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Şeyh Edebali'nin Umur Bey ve Osman Bey'i birbirlerinden habersiz davet etmesi dikkat çekti. Dündar Bey'in akıbeti ise şimdiden merak uyandırdı. Dündar Bey'in ölüp ölmeyeceği dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. İşte, dizinin fragmanından görüntüler...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun’un hayatına karşılık Umur Bey’e bir teklif yapar.

Osman Bey, Malhun Hatun’u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru’nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay’ın Söğüt’ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis’ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi