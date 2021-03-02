Kuruluş Osman 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Moğol Komutanı Kara Şaman Togay uç bölgesinde!

Kuruluş Osman 48. yeni bölümü ile 3 Mart Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin bu haftaki yeni bölüm fragmanında Alpleri ile beraber çembere alınan Osman Bey'in ölüm kalım mücadelesi vermesi heyecan dolu anlara sahne oldu. Malhun Hatun'un Osman Bey'i obada hain olduğu konusunda uyarması ise Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanına damga vuran anlardan oldu.

"İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/oOdYSSPlf3 — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) February 24, 2021

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

3 Mart tarihli Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, 48. bölüm fragmanından görüntüler;

“Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır”

Kuruluş Osman 48. Bölüm / 2. Fragman#KuruluşOsman pic.twitter.com/5EudwV2wiX — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 1, 2021

KURULUŞ OSMAN 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çömlekçi İdris’in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola’nın Konstantinopolis’e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola’yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa’nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey’e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey’i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

Targun’un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola’ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris’in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer. Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun’a Osman Bey’in ilgisi Bala Hatun’u rahatsız eder. Malhun Hatun’un bey kızı tavrı Bala Hatun’la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

Osman Bey, Nikola’yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey’i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola’nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?