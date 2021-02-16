Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun geliyor

Kuruluş Osman 46. yeni bölümü ile ATV ekranlarında çarşamba akşamı izleyenler ile buluşacak. Yeni bölüm öncesi dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Malhun Hatun'un gelişi ile Nikola'nın planlarının değişmesi dikkat çekti. Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun Hatun'un akıbeti ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında çarpıcı anlar yaşandı. İşte, görüntüler;

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca’yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola’nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası’na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa’nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey’den de destek talep eder.

Osman Bey’e karşı Bizans’la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası’na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey’in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola’dan Bala Hatun’u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Osman Bey, Nikola’nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası’nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey’in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola’nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?