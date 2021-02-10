Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bala Hatun'a ölümcül saldırı!

Kuruluş Osman 45. yeni bölüm ile 10 Şubat tarihinde ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Osman Bey'in obayı nasıl koruyacağı merak dolu anlara neden oldu. Papa'nın ajanlarının yanı sıra Nikola'nın Dündar Bey'den de destek talep etmesi ekranlara gelen diğer gelişmelerden oldu. Bala Hatun'un akıbeti ise yeni bölümde belli olacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bala Hatun'un ölüp ölmeyeceği merak uyandırdı.

"Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de. #KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/QdQqLHmgmw — atv (@atvcomtr) February 9, 2021

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Bey’in sürpriz hamlesi!

Osman Bey’in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans’la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos’la birleştirir. Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi’nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca’yı geri alabilmek için Flatyos’tan yardım ister. Savcı Bey’in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola’yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

Göktuğ ve Targun intikam peşinde…

Osman Bey, Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey’e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun’un hedefi ne? Lena Hatun’un Flatyos’tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?