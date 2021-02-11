Kuruluş Osman 45. son bölümünde Dündar Bey'e ihanet teklifi! İşte Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 45. bölümü ile 10 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bu haftaki son bölümünde Şehy Edebali'nin obaya gelmesi dikkat çekti. Targun ve Göktuğ'un işbirliği yapması ise bu haftanın dikkat çeken gelişmelerinden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in büyük planı heyecan yarattı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son bölümün hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KURULUŞ OSMAN 45. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca’yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola’nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası’na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa’nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey’den de destek talep eder.

Bala Hatun, Targun’un Hedefinde!

Osman Bey’e karşı Bizans’la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası’na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey’in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola’dan Bala Hatun’u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Tuzağa Düşen Bamsı Bey’in Akıbeti Ne Olacak?

Osman Bey, Nikola’nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası’nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey’in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola’nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?