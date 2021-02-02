Kuruluş Osman 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Osman Bey Kulucahisar Kalesi'ni verecek mi?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında her çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın 3 Şubat tarihli yeni bölüm fragmanında Savcı Bey'in oğlu için yaptığı hamle merak uyandırdı. Diğer yandan Bala Hatun'un Osman Bey için bulduğu eş adayını sınava tabi tutması bu hafta ekranlara gelecek.

"İkisini de kurtaracağım, bedeli ne olursa olsun!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/SCFM3FhOq0 — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) February 1, 2021

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı fragmanda Bayhoca'nın akıbeti merak konusu oldu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konstantinopolis’ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola’ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

Bölge tekfurlarını İnegöl’de toplayan Nikola ise Osman Bey’e karşı kurduğu Haçlı ittifakını sağlamlaştırmak için çalışmaya başlar. Annesi Lena’nın tüm itirazlarına karşın gazaya katılmak için obadan ayrılan Bayhoca, istemeden de olsa Osman Bey’in planlarını alt üst eder ve Nikola’nın adamları tarafından yakalanır. Bayhoca’nın Bizans’ın eline düştüğünü öğrenen Osman Bey ise hedefine Nikola’yı koyar...