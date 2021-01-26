Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Kuruluş Osman yeni bölümde fetih dönemi başlıyor
Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gündüz, Bamsı ve Savcı Bey'in Osman Bey'in karşısına geçerek sancağın neden değiştiğini sorması merak uyandırdı. Sancağın değişmesiyle ilgili Osman Bey'in söylediği "Fetih vaktidir." sözleri ile Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İkinci sezonu ile macerasına devam eden Kuruluş Osman 27 Ocak tarihinde sevenleri ile buluşacak. İşte, merakla beklenen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Kuruluş Osman 43. yeni bölümü ile 27 Ocak tarihinde Atv ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümü öncesi yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Bala Hatun'un Osman Bey'e eş bulmak için araştırma yapması dikkat çekti. Nikola'nın yeni bir haçlı severi başlatması ise bu haftanın heyecanlı gelişmelerinden olacak.
KURULUŞ OSMAN 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sancağın değiştirildiği fragmanda Osman Bey'in sözleri dikkat çekti.
"Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim!"— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) January 26, 2021
Kuruluş Osman yeni bölümüyle yarın 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/LVvd4PqzzM
“Nikola bu gece ölecek!”#KuruluşOsman yeni bölümüyle 27 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de. @atvcomtr pic.twitter.com/bddJP4GVDR— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) January 20, 2021
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt’teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek. Konstantinopolis’ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi’ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola’yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey’in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun’a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez. Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola’ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola’nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa’nın ajanları Nikola’nın planına nasıl destek verecek?
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