Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman yeni bölümde Haçlı Ordusu Türklere karşı ittifak kuruyor
Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir haftalık aranın ardından macerasına kaldığı yerden devam eden Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Türklere karşı Haçlı Ordusu'nun kurulması aksiyon dolu anların sinyallerini verdi. Osman Bey'in Bala Hatun'a babasının vasiyeti üzerine yeni bir hatun ile evleneceği söylemesi Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanına damga vurdu. Kuruluş Osman yeni bölümü 20 Ocak Çarşamba akşamı diziseverler ile buluşacak. İşte, Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
Kuruluş Osman 42. yeni bölümü ile Atv ekranlarında 20 Ocak akşamı izleyici ile buluşacak. Osman Bey'in bey seçildiği son bölümde Targun'un itirafları merak uyandırmıştı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osmanlı Devleti isminin ilk kez anılması, çarpıcı gelişmelerden oldu. Diğer yandan Osman Bey'in başka biriyle evlenip evlenmeyeceği ise 42. bölüm fragmanında heyecanlı anlardan oldu.
"Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"#KuruluşOsman nefesleri kesecek yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de #atv'de!@bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/MqLPpRXOTv— Kuruluş Dizisi (@KurulusDizisi) January 16, 2021
KURULUŞ OSMAN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in evlilik kararı damga vurdu.
"Ey taht! Ne istersin benden? Ne kadar zormuş senin üzerinde daim olmak. Kayı'nın bekası dersin lakin en sevdiklerimi dahi tehdit ettirirsin." #KuruluşOsman nefesleri kesecek yeni bölümüyle yarın 20.00'de #atv'de! @bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/WeFiwguFIl— Kuruluş Dizisi (@KurulusDizisi) January 19, 2021
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey’den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos’un kaçışı ve Bala Hatun’un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
Flatyos’un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ’u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey’in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa’nın ajanları Bamsı Bey’i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos’un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul’dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey’i gafil avlamak üzere plan kurar.
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey’in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey’i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos’un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ’a ne ceza verecek? Bala Hatun’u zehirleyen Targun Hatun’un planı ne? Flatyos’un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa’nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
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