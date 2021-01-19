Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman yeni bölümde Haçlı Ordusu Türklere karşı ittifak kuruyor

Kuruluş Osman 42. yeni bölümü ile Atv ekranlarında 20 Ocak akşamı izleyici ile buluşacak. Osman Bey'in bey seçildiği son bölümde Targun'un itirafları merak uyandırmıştı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osmanlı Devleti isminin ilk kez anılması, çarpıcı gelişmelerden oldu. Diğer yandan Osman Bey'in başka biriyle evlenip evlenmeyeceği ise 42. bölüm fragmanında heyecanlı anlardan oldu.

KURULUŞ OSMAN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in evlilik kararı damga vurdu.

"Ey taht! Ne istersin benden? Ne kadar zormuş senin üzerinde daim olmak. Kayı'nın bekası dersin lakin en sevdiklerimi dahi tehdit ettirirsin." #KuruluşOsman nefesleri kesecek yeni bölümüyle yarın 20.00'de #atv'de! @bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/WeFiwguFIl — Kuruluş Dizisi (@KurulusDizisi) January 19, 2021

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey’den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos’un kaçışı ve Bala Hatun’un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Flatyos’un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ’u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey’in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa’nın ajanları Bamsı Bey’i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos’un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul’dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey’i gafil avlamak üzere plan kurar.

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey’in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey’i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos’un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ’a ne ceza verecek? Bala Hatun’u zehirleyen Targun Hatun’un planı ne? Flatyos’un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa’nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?