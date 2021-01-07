Kuruluş Osman 41. son bölümde Targun Hatun'dan büyük itiraf... Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 41. bölümü ile 6 Ocak Çarşamba akşamı Atv ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Bala Hatun'u zehirleyen Targun'un Osman Bey'e Müslüman olduğu yalanını itiraf etmesi dikkat çekti. Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i öldürmeye kalkışması ise son bölümde merak uyandıran diğer gelişmelerden oldu. Kaçıranlar için Kuruluş Osman son bölümün tamamı internetten yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey’den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos’un kaçışı ve Bala Hatun’un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Flatyos’un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ’u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey’in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa’nın ajanları Bamsı Bey’i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos’un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul’dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey’i gafil avlamak üzere plan kurar.

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey’in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey’i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos’un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ’a ne ceza verecek? Bala Hatun’u zehirleyen Targun Hatun’un planı ne? Flatyos’un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa’nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?