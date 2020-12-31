Kuruluş Osman 40. son bölümde Osman Bey'in beyliği damga vurdu - Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 40. bölümü ile 30 Aralık Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanlı anlara neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in kuracağı devletle ilgili sözleri merak uyandırdı. Kaçıranlar için Kuruluş Osman 40. bölüm izleme ekranı internetten paylaşıldı.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan ilk görüntüler...

"Kuracağım devletin bir Cihan devleti olması, Türk Hakanlığı'nın yeniden doğması için gayret edeceğim!"

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/u3nfNz7JJT — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) December 30, 2020

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?