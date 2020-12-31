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Haber Giriş: 31.12.2020 - 01:11 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 40. son bölümde Osman Bey'in beyliği damga vurdu - Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Kuruluş Osman 40. son bölümde Osman Bey'in beyliği damga vurdu - Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Kuruluş Osman 40. son bölüm izleme ekranı internetten paylaşıldı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 30 Aralık tarihli son bölümüne Osman Bey'in Kayı beyi seçilmesi damga vurdu. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun'un planı dikkat çekerken Nikola'nın yeniden güç kazanması Kuruluş Osman son bölümünde dikkat çekti. Son bölümün hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kuruluş Osman 40. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman 40. bölümü ile 30 Aralık Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanlı anlara neden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in kuracağı devletle ilgili sözleri merak uyandırdı. Kaçıranlar için Kuruluş Osman 40. bölüm izleme ekranı internetten paylaşıldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan ilk görüntüler...

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

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