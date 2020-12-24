Kuruluş Osman 39. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 39. son bölüm 23 Aralık Çarşamba akşamı Atv ekranlarına geldi. Targun Hatun'un Nikola'nın kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatması dizinin son bölümünde dikkat çeken gelişmelerden oldu. Ertuğrul Bey'in ölümü bu hafta izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. İşte, Kuruluş Osman son bölümün tamamı.

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KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey’e anlatırken; Osman Bey, Nikola’ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey’in ölümü Kayı Obası’nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola’ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun’la birlikte nası bir plan kuracak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Targun Hatun'un babasına söylediği sözler ve obada yapılan bey seçimi fragmanda merak uyandırdı.