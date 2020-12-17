Kuruluş Osman 38. son bölüm kesintisiz izle! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 38. son bölüm internetten tek parça yayınlandı. Her hafta heyecanlı anları izleyici karşısına çıkaran Kuruluş Osman'ın 16 Aralık tarihli bölümünde obada Toy toplanmasına karar verilmesi dikkat çekti. Ertuğrul Bey'den gelen haber ve Osman Bey'in Geyhatu ile yüzleşmesi ile dizinin bu haftaki bölümüne damga vurdu. Son bölümün hemen ardından Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 38. son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.
Kuruluş Osman 38. bölümü ile 16 Aralık Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Targun Hatun'un Kayı beylerini zehirleyip zehirlemeyeceği dizinin bu haftaki bölümünde merak uyandıran anlara sahne oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hazal Hatun'un Ertuğrul Bey'in öldürülmesini söylemesi çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey’in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey’in girişimleri ile Kayı Obası’nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi’ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu’ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun’u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu’yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey’den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’den gelen haber ne?
Savcı ve Dündar Beyler, Toy’dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola’dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Son bölümün hemen ardından Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.Fragmanda Ertuğrul Bey'in kendisinden sonra gelecek olan kişiyi seçmesi dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;
"Kararını Allah mübarek eylesin!"— atv (@atvcomtr) December 16, 2020
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/2OgOxnfaJb
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