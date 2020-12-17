Kuruluş Osman 38. son bölüm kesintisiz izle! Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 38. bölümü ile 16 Aralık Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Targun Hatun'un Kayı beylerini zehirleyip zehirlemeyeceği dizinin bu haftaki bölümünde merak uyandıran anlara sahne oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hazal Hatun'un Ertuğrul Bey'in öldürülmesini söylemesi çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi.

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KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey’in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey’in girişimleri ile Kayı Obası’nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi’ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu’ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun’u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu’yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey’den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’den gelen haber ne?

Savcı ve Dündar Beyler, Toy’dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola’dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son bölümün hemen ardından Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.Fragmanda Ertuğrul Bey'in kendisinden sonra gelecek olan kişiyi seçmesi dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;