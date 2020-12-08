Kuruluş Osman 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman yeni bölümde Bala Hatun Targun'un sırrını öğreniyor

Kuruluş Osman 37. yeni bölümüyle 9 Aralık Çarşamba akşamı Atv ekranlarında gelecek. Heyecanlı bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölüm fragmanında Bala Hatun'un Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği yüzleşme yaşanması dikkat çekti. İşte, merakla beklenen Kuruluş Osman 37. bölüm fragmanı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Targun Hatun'la ilgili Bala Hatun'un öğrendikleri dikkat çekti. Savcı Bey'in beylik yarışında Osman Bey'in önüne geçmek için yapacakları ise yeni bölümde belli olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar’ı Kulucahisar Kalesi’nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun’u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos’tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan’dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar’ı koyan Osman Bey’in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun’la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos’a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun’un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay’dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey’in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?