Kuruluş Osman 37. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman 37. bölümü ile 9 Aralık Çarşamba akşamı ekranlara geldi. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Yavlak Arslan Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçmesi dikkat çekti. Son bölümün ardından Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola kendisini Yavlak Arslan’ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos’un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey’i telaşa sürüklüyor.

Osman Bey’in Kayı Obası’nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay’ın Osman Bey’in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi?

Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu’nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey’in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman son bölüm sonrası 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in yaralanması dikkat çekti. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...